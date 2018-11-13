Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило единому институту развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3». Рейтинг приоритетного необеспеченного долга подтвержден на уровне «BBB-».

Рейтинговое агентство указывает на наличие у правительства РФ возможностей и его готовность оказывать поддержку «ДОМ.РФ», в связи с чем рейтинги организации приравниваются к суверенным рейтингам РФ.

Fitch отмечает обусловленный этой поддержкой устойчивый финансовый профиль «ДОМ.РФ», хотя он и продемонстрировал умеренное ослабление после интеграции института развития с банком «Российский Капитал». По оценке Fitch, отношение капитала к активам у «ДОМ.РФ» снизилось до 15% к концу 2017 года с более чем 40% в 2015—2016 годах.



Fitch предполагает возможность усиления рисков для «ДОМ.РФ» в среднесрочной перспективе в связи с недавней передачей ему полномочий по гарантированию банковских ссуд, выданных застройщикам. Компания разрабатывает новый механизм фондирования, нацеленный на замещение средств, собранных девелоперами напрямую с покупателей жилья, на банковские кредиты (включая финансирование через эскроу-счета), поясняют аналитики. Как ожидает руководство «ДОМ.РФ», новый механизм будет тестироваться в 2019 году, а в более долгосрочной перспективе портфель гарантий «ДОМ.РФ» может достичь 2 трлн рублей, что, по мнению экспертов, может оказать давление на финансовый профиль компании. При этом Fitch ожидает, что потенциальные риски «ДОМ.РФ» в этой связи будут смягчены достаточными вливаниями со стороны государства, что предусмотрено статусом компании как государственного агентства.