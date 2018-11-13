Стартап X8 AG, базирующийся в Швейцарии, получил сертификат от Shariyah Review Bureau (SRB) на свой стейблкоин, выпущенный на блокчейне Ethereum.

Как пояснил директор и сооснователь X8 Франческа Греко, стейблкоин подкреплен корзиной из семи фиатных валют и золотом. Такое обеспечение минимизирует волатильность актива и возможности для спекуляций, что гармонирует с нормами исламских финансов, сообщает ForkLog .

Стартап X8 планирует также запустить криптовалютную торговую платформу, соответствующую нормам шариата, в рамках расширения бизнеса на страны Среднего Востока.