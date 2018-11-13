Рабочая группа «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ выступила против принятия законопроекта о больших пользовательских данных (БПД). Его концепция противоречит «природе больших данных», а его понятийный аппарат — действующим законам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заключение экспертов.

Кроме того, инициатива создаст дополнительные барьеры для операторов БПД. Например, владельцы сайтов будут обязаны получать информированное согласие от пользователя на обработку таких данных. «Это приведет к тому, что владелец сайта, установивший систему сбора статистики (Google Analytics, «Яндекс.Метрика»), должен получить согласие пользователя на обработку БПД», — уточняется в заключении. В некоторых случаях согласие пользователя на обработку и передачу БПД нельзя будет получить по техническим причинам, указывают эксперты. В частности, неясно, каким образом смогут получать согласие от покупателя продавцы, которые передают в Федеральную налоговую службу сведения о покупках с помощью контрольно-кассовой техники.

Ранее, 8 ноября, профильный комитет Госдумы решил вернуть законопроект о БПД на доработку его автору, депутату Михаилу Романову, поскольку в документе не представлено финансово-экономическое обоснование. По существу проект в комитете рассматривать не стали. В тот же день заключение представила и рабочая группа «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика». Там раскритиковали проект, обратив внимание, в частности, на то, что получение согласия пользователя на передачу обезличенных данных само не может быть обезличенным, что создает противоречие. Также указывалось, что проект ставит российских и иностранных обработчиков big data в неравные условия: иностранные компании продолжат свободно собирать данные, тогда как российские столкнутся с барьерами.

Представители сотовых операторов также присоединились к критике: в частности, в «МегаФоне» указывали, что предложенное понятие БПД противоречит существующему законодательству и общемировой практике регулирования больших данных.