Основным подходом построения работы был выбран SAFe – фреймворк, который имеет наиболее полное описание из всех существующих. Для его реализации в банке применяется уровень Essential SAFe.

В отличие от методики классического Waterfall SAFe позволяет быстро реагировать на изменения рынка и предлагать новые решения за минимальное время. Результаты деятельности банка за первый квартал реализации SAFe показали положительный эффект от применения гибкой методологии: почти все запланированные квартальные цели удалось реализовать, а увлеченность и инициативность продуктовых команд возросли.

Agile-подходы позволяют банку:

сокращать Time to Market;

поставлять релиз каждые две недели;

стать лидерами в клиентском опыте;

повышать удовлетворенность и вовлеченность сотрудников.

16 ноября на II практической конференции «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» эксперты Процессного офиса «Ак Барс» Банка поделятся уникальным опытом построения бизнеса с помощью гибких методологий. Руководитель направления оптимизации бизнес-процессов Елена Савосина расскажет, как «Ак Барс» Банк применяет элементы гибких методологий при решении задач процессного управления. Также она поделится преимуществами и недостатками каждого метода применительно к работе с процессами. Елена расскажет, почему при Reverse Engineering процессов лучше применять Kanban, а при оптимизации процессов – элементы Scrum.

С докладом также выступит руководитель направления методологии процессного управления Зухра Абдуллина. Она представит практические рекомендации и эффективные инструменты обучения сотрудников, основанные на принципах «простоты и доступности». Участники конференции получат детальный алгоритм внедрения программы обучения и смогут применить полученные знания на практике.

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