Государство в последние годы инвестирует крупные суммы в сельскохозяйственные проекты, причем из разных источников. Это могут быть как кредиты госбанков, так и бюджетные субсидии. Иногда денежные потоки пересекаются, и получается так, что бюджет начинает поддерживать уже не аграрное предприятие, а банк с государственным участием.

Правительство обратило внимание на эту проблему после того, как получило результаты проверки Счетной палаты. Белый дом недавно утвердил внесенные Минсельхозом поправки в постановление правительства РФ № 1528 о правилах предоставления субсидий банкам, кредитующим сельхозпредприятия по льготной ставке, сообщает «Новая газета» .

Возможно, это поможет навести порядок в будущем, но многие крупные проекты несколько лет работали на перекачивание денег из бюджета на баланс банков.

Например, еще в 2010 году в Ярославской области началось строительство сельскохозяйственного комплекса «Вощажниково» — ​крупнейшего производителя сырого молока в регионе. Инициатором и генподрядчиком выступила компания ОАО «АСДОР», которая прежде занималась строительством дорог, а не сельским хозяйством, заемщиком — ​его дочерняя компания — ​ОАО «СПХ «Вощажниково». Проект в полном объеме профинансировал Внешэкономбанк, который открыл кредитную линию на 6,369 млрд руб. На эти деньги предполагалось построить два молочно-товарных комплекса (МТК‑1 и МТК‑2), а также молокоперерабатывающий завод (МПЗ). Первая часть плана удалась — ​за 4 млрд были построены две молочные фермы. После этого ОАО «АСДОР» получило от своей же «дочки» «Вощажниково» еще более 2 млрд рублей, то есть стопроцентный аванс.

Но на строительство МПЗ были потрачены только 482 млн рублей, после чего он был заморожен на стадии бетонной площадки и металлического каркаса. Куда же делись еще более 1,5 млрд рублей? Наверное, ответ на этот вопрос знают бенефициары «АСДОРА» Сергей Шалимов, Владимир Лобунцов, Андрей Лупанов и Александр Макеев. В отношении их компании по иску Федеральной налоговой службы уже начата процедура банкротства и введено наблюдение. Рассмотрение дела о несостоятельности в Арбитражном суде Московской области назначено на 12 ноября. При этом еще раньше более 1,5 млрд рублей (ту самую неосвоенную часть аванса) у «АСДОР» отсудила его же «дочка» ОАО СПХ «Вощажниково», однако никаких усилий по взысканию долга у материнской компании не предпринимается.

Что в такой ситуации должен был бы по идее сделать кредитор, то есть ВЭБ? Для начала признать кредит дефолтным, обратиться в суд, а возможно, и в правоохранительные органы. А также найти другое имущество должников. В нашем случае это было несложно: в собственности той же группы лиц находится ОАО АБЗ «Капотная». Актив в залоге у того же ВЭБа.

Госбанк, со своей стороны, проявлял лояльность к заемщику. В 2017 году дополнительным соглашением к кредитному договору из него был исключен молочный завод. По факту стройка была заморожена еще в 2015 году, но вплоть до конца 2017 года из федерального и регионального бюджета продолжали выделяться субсидии на выплату процентов по кредиту. Всего набежало 802 млн рублей.

К сожалению, редакционный запрос на имя директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка правительства Ярославской области Евгения Вишневского остался без ответа. Хотя эти 802 млн рублей чиновники должны потребовать назад.

И это вовсе не уникальная ситуация. Как объяснили «Новой газете» эксперты, банкам выгодно не признавать кредит проблемным, если его обслуживание субсидируется из бюджета, а чиновникам — ​отчитываться, что они изо всех сил поддерживают аграриев.

«Сельское хозяйство и связанные с ним компании практически во всех странах «доят» бюджет, — ​говорит Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА». — ​Посмотрите, например, на фермерские банки в Штатах или же на сельхозсубсидии в Европе. Удивлять может то, что у нас сельское хозяйство, в том числе из-за продовольственного эмбарго, находится в очень хорошем положении, но все равно ему требуются льготные кредиты. Привычка к ним сформировалась еще в советские времена».

Схема получается настолько выгодная, что в ней могут быть заинтересованы и другие игроки, тем более что новая команда ВЭБа, судя по всему, не будет держаться за этот проект. Как сообщает наш источник в «Промсвязьбанке», возглавляемом Петром Фрадковым, ПСБ готов выкупить задолженность «Вощажниково» «с дисконтом 40% от номинала». В пресс-службе банка подтвердили получение запроса «Новой газеты», но не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Получается, что доить бюджет настолько выгодно, что к этой затее готовы подключиться не только заемщики, но и банки. Так что правительство своевременно решило навести в этой сфере порядок.

Руслан ХИСАНОВ