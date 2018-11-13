Мероприятие прошло в формате делового завтрака с участием руководства кредитной организации и экспертов по банковским продуктам.

Открыла встречу и поприветствовала гостей заместитель председателя Правления Банка Елена Осадская. Клиентам было предложено ответить в режиме онлайн через свои смартфоны на предлагаемые вопросы. В результате интерактивного опроса была получена объективная обратная связь о качестве обслуживания в КБ «Кубань Кредит», обсуждены и приняты в работу замечания и предложения.

Также спикерами на мероприятии выступили руководитель Департамента розничного бизнеса Александр Пышной и территориальный руководитель проекта Отдела разработки и внедрения партнерских программ Андрей Адонин. Гости узнали актуальную информацию о линейке вкладов Банка, действующих условиях и ставках, выгодных программах приобретения жилья, получили профессиональные консультации по интересующим вопросам.

В завершение завтрака всем участникам были вручены памятные сувениры от кредитной организации. Подобный формат общения частных клиентов и экспертов зарекомендовал себя продуктивной площадкой для решения возможных проблем и определения оптимальной стратегии дальнейшего развития.