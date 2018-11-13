Чистая прибыль Новикомбанка за девять месяцев 2018 года увеличилась по отношению к результату соответствующего периода предыдущего года почти в два раза и составила 4,4 млрд рублей. Такие данные финансовой отчетности банка по РСБУ приводятся в его релизе.

Кредитный портфель к окончанию отчетного периода достиг 265 млрд рублей, обеспечив Новикомбанку процентный доход в 14,9 млрд. Чистый процентный доход превысил 7,6 млрд рублей.



Отношение операционных расходов к доходам (cost to income ratio) составило 24,2%. В банке подчеркивают, что это одно из лучших значений в банковской системе.

По итогам девяти месяцев 2018 года активы Новикомбанка составили 322,3 млрд рублей. Основную часть активов (82%) формирует кредитный портфель. На протяжении отчетного периода банк продолжал наращивать финансирование предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности и развивать потребительское кредитование, указано в релизе.

В структуре обязательств преобладают остатки на счетах юридических лиц в размере 250,3 млрд рублей (87% общего объема обязательств Новикомбанка). Объем привлеченных средств физических лиц на конец сентября — 23,8 млрд рублей.



«Источники собственных средств Новикомбанка по итогам отчетного периода увеличились на 28%, составив 35,6 млрд рублей, что отражает рост финансовой устойчивости банка, а также сохраняющийся потенциал расширения активных операций», — говорится в сообщении.

