Чистая прибыль банка «Восточный» по итогам девяти месяцев 2018 года составила 2,48 млрд рублей по РСБУ, сообщили в пресс-службе финучреждения.



Активы банка за январь — сентябрь выросли на 32 млрд рублей до 263 млрд.



«Кредитный портфель физическим лицам за вычетом резервов за девять месяцев 2018 года увеличился на 10 млрд рублей, при этом отмечается улучшение качества кредитного портфеля, в основном за счет взвешенного подхода к формированию доходности с учетом риска», — отмечается в релизе.

Чистые процентные доходы увеличились на 22% за счет роста розничного кредитного портфеля и уменьшения стоимости фондирования, процентные расходы по депозитам клиентов сократились на 15%. Чистые комиссионные доходы банка за отчетный период выросли на 23%.