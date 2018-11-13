Предложение наличной иностранной валюты на внутреннем рынке со стороны населения существенно снизилось в сентябре 2018 года, что при стабильном спросе на нее привело к росту чистого спроса на 18%. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюте в сентябре 2018 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) снизился по сравнению с августом на 2% и составил 6,2 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары США практически не изменился (4,4 млрд долларов), на европейскую валюту — уменьшился на 6% до 1,8 млрд долларов. Объем покупки населением наличной валюты в банках уменьшился на 3% до 3,2 млрд долларов, объем снятия валюты со счетов составил 3 млрд долларов, что примерно соответствует уровню августа.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) по сравнению с августом снизилось на 16% до 3,2 млрд долларов. Совокупное предложение долларов сократилось на 16% до 2,3 млрд, европейской валюты — на 14% до 0,9 млрд долларов в эквиваленте. Россияне продали банкам в сентябре 1,4 млрд долларов наличной иностранной валюты (минус 21% к августу) и зачислили на валютные счета в банках 1,8 млрд (минус 11%).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в сентябре по сравнению с августом на 18% и составил 3 млрд долларов. Как и в предыдущие два месяца, рост чистого спроса был в первую очередь обусловлен ростом чистого спроса на доллары США.