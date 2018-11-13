За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 0,88% и теперь составляет 6,352 тыс. долларов. Капитализация крупнейшей криптовалюты - 110,3 млрд долларов. Таковы данные СoinМarketСap на 17.30 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 1,77% до 207,8 доллара. Капитализация второй криптовалюты составляет 21,4 млрд долларов.

Курс ripple вырос еще на 0,55% за сутки. Он составляет 0,517 доллара при капитализации 20,8 млрд долларов.

Bitcoin cash подешевел на 0,31% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет 528,5 доллара. Капитализация криптовалюты - 9,2 млрд долларов.

Курс Stellar - 0,262 доллара. Таким образом, он снизился на 3,21% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет 4,9 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют - 211,1 млрд долларов.