Участники «Программы реновации жилищного фонда в городе Москве» (далее – «программа реновации»), желающие приобрести за доплату квартиры большей площади (или имеющие большее количество комнат), чем предоставляемое им в рамках программы реновации равнозначное жилье, могут воспользоваться кредитными средствами Банка.

При предоставлении ипотечного кредита квартира в расселяемом доме является для Банка первоначальным взносом. Кроме того, участник программы реновации может не использовать целиком заемные средства, а внести часть суммы собственными средствами. Ипотечный кредит выдается Банком на сумму доплаты за увеличение площади с учетом вносимых собственных средств.

Ставка по ипотечному кредиту – от 9,20% годовых. Кредит выдается на срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. рублей, максимальная – 30 млн рублей. Комиссия за досрочное погашение отсутствует.

«На сегодняшний день «Возрождение» – один из первых банков, который в рамках программы реновации предоставляет москвичам возможность при переезде в новую квартиру оформить ипотеку для улучшения жилищных условий. Мы надеемся, что сотрудничество Банка с Фондом реновации позволит участникам программы получить жилье, максимально соответствующее их потребностям и ожиданиями», – сообщила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.