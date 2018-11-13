Банк «Открытие» внедрит многофункциональную систему геолокации, разработанную специалистами Бинбанка. Система основана на принципах машинного обучения и на этапе объединения банков поможет прогнозировать объем и тип наиболее частых операций, которые будут осуществляться в каждом конкретном офисе. Также система будет оценивать перспективные локации для дальнейшего развития сети, выбирая наиболее эффективные точки для размещения офисов и банкоматов. Об этом сообщили в пресс-службе Бинбанка.

В будущем планируется, что система также будет анализировать геоданные клиента и его трансакционную активность, после чего давать ненавязчивые СМС-рекомендации по выбору ближайших офисов и банкоматов, в том числе партнерских. Данный функционал позволит ввести дополнительную защиту от мошенничества и несанкционированных списаний. Если операция по карте клиента или в дистанционных каналах будет осуществляться из нехарактерной локации, система сможет запросить у клиента дополнительное подтверждение платежа по СМС.

Сеть «Открытия» после его объединения с Бинбанком превысит 800 офисов по всей России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Банк будет присутствовать в 270 городах с совокупным населением свыше 75 млн человек.

По словам руководителя розничного блока банка «Открытие» Вениамина Полянцева, будет сокращено незначительное количество отделений. «Отдельная задача, которая стоит перед банком, — унификация стиля, форматов и брендинга сети. Фактически мы останемся с неизменным размером филиальной сети при приросте активной клиентской базы группы на 30% — с 3,3 миллиона до 4,2 миллиона физических лиц к концу 2020 года. При этом проникновение наших продуктов в базу увеличится примерно в два раза», — рассказал он в интервью Банки.ру.

Ранее глава банка «Открытие» Михаил Задорнов говорил о том, что сеть банкоматов банка «Открытие» после его объединения с Бинбанком составит 6 тыс. устройств, из которых 3 тыс. будут новыми.

Центробанк собирается продавать объединенный банк после того, как завершится процедура его санации. На спасение Бинбанка регулятор выделил 56,9 млрд рублей, на санацию банка «Открытие» — 1 трлн. Обе кредитные организации «оздоравливаются» через Фонд консолидации банковского сектора.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru