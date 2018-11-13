Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Региональном Банке Развития (Москва, лицензия отозвана 10 ноября 2015-го, признан банкротом в декабре того же года), хочет в судебном порядке взыскать с девяти его бывших контролирующих лиц почти 2,054 млрд рублей. Соответствующий иск подан 8 ноября в Арбитражный суд Москвы, сообщило АСВ в понедельник, 12 ноября.

Ответчиками указаны Миренкова О. А., Буйлов А. Н., Потапов В. В., Тарановский В. Н., Ситникова Л. В., Тарановская Т. Д., Чекан Г. П., Рублев Н. Н., Сафин Р. З. Уточним, что, в частности, Оксана Миренкова была членом правления банка, которое (в статусе и. о.) возглавлял Александр Буйлов; Виктор Тарановский (президент банка), Татьяна Тарановская, Любовь Ситникова входили в совет директоров; Галина Чекан была одним из бенефициаров банка (наряду с Тарановским, Ситниковой и рядом других лиц).

В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролирующими лицами действий по замещению его ликвидных активов (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц; отчуждению ликвидной ссудной задолженности путем заключения договоров уступки прав требования без равноценного встречного исполнения; приобретению банком недвижимого имущества по завышенной стоимости, а также реализации недвижимого имущества на заведомо невыгодных для банка условиях, поясняют в АСВ. Кроме того, руководителями не была исполнена надлежащим образом обязанность по передаче документации банка временной администрации и в дальнейшем агентству, в результате чего затруднено осуществление процедуры конкурсного производства (реализация части имущественных прав банка невозможна).

В 2016 году АСВ сообщало о выявленной в РБР недостаче имущества на 6,5 млрд рублей.