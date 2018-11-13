Российская ассоциация ФинТех (АФТ) и люксембургский House of Financial Technologies (LHoFT) подписали меморандум о взаимопонимании для развития на качественно новом уровне финтех-экосистем обеих стран.

По словам главного исполнительного директора LHoFT Назира Зубайри подписание меморандума будет содействовать развитию и укреплению партнерских отношений между российским и люксембургским финтех-сообществами, говорится в сообщении ассоциации ФинТех.

«Усилия участников ассоциации ФинТех, в которую входят крупнейшие финансовые и телекоммуникационные компании страны, направлены на исследование и реализацию на практике наиболее перспективных технологий, в том числе технологии распределенных реестров, Open API, удаленной идентификации, быстрых платежей. Разумеется, решению этих задач способствует изучение мирового опыта развития финансовых технологий. Сотрудничество с LHoFT открывает новые возможности для анализа современных тенденций в сфере финансовых технологий и процессов их внедрения», - прокомментировала управляющий директор ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.