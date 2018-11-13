«Поскольку пара доллар/рубль не смогла перекрыть пятничный рост, то сохраняются риски уйти выше 68 рубля. Чтобы рублю этого избежать, нефти нужно остаться торговаться около 70 долларов за баррель, а курсу доллара упасть до 66,92 рубля в рамках нисходящей коррекции. Для пары евро/рубль зона поддержки находится между 75,85 – 76,07 рубля. Продавцы почти полностью перекрыли пятничный рост. Если торги во вторник завершатся в районе 75,65 рубля, то тогда стоит ожидать укрепления рубля ко всем основным валютам», - прогнозирует аналитик Альпари Владислав Антонов.

«Валюты сырьевых стран укрепляются, что предполагает позитивную динамику в рубле. Российский рынок может начать день в минусе под давлением рубля и дешевеющей нефти», - сообщает ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Если цены на нефть развернутся вверх и будут устойчиво расти, следует ожидать также локального укрепления курса российской валюты, поясняет руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, до обеда вторника рубль будет торговаться в диапазоне 67,5-68 рублей за доллар. Пока спрос на рубли в рамках налогового периода еще даже не начался, а других факторов влияния на курс рубля не наблюдается.