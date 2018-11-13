В рамках программы клиент накапливает бонусные баллы за стандартные операции по расчетному счету и может обменять их на модные гаджеты – смартфоны, планшеты, ноутбуки - либо расплатиться баллами за услуги Банка.

Подключиться к программе Alfa-Loyalty могут как новые клиенты – при открытии расчетного счета в Банке, так и действующие клиенты.

Чтобы подключиться к программе Alfa-Loyalty, достаточно нажать одну кнопку в мобильном или интернет-банке.

Условия программы предусматривают начисление баллов по всем основным типам операций, используемым клиентами:

операции по безналичной оплате корпоративными картами

переводы со счета в рублях и иностранной валюте

конверсионные операции

платежи в бюджет со счета «Налоговая копилка»

поддержание на счетах в Банке ежедневного минимального остатка 50 000 рублей

За каждый тип операции клиент получает определенное число баллов: так, при безналичной оплате картами начисляется 1 балл за каждые 100 рублей (максимально за месяц можно накопить 10 000 баллов).

Баллами можно оплатить услуги Банка: например, месяц обслуживания в рамках пакета «На старт» (для начинающего бизнеса) обойдется в 490 баллов. Максимальный пакет «Все, что надо» (для компаний с большими оборотами и большим количеством операций по счету) - 9 900 баллов.

Также клиент может обменять накопленные баллы на эксклюзивную спортивную атрибутику ЧМ-2018 и модные гаджеты.

Самый дорогой приз - ноутбук Apple MacBook Pro 13 – «стоит» 120 000 баллов.

«Цель программы Alfa-Loyalty – поощрить лояльных клиентов и простимулировать их к более активной работе со счетами. В апреле 2017 года Альфа-Банк первым на российском рынке предложил программу лояльности для клиентов малого и среднего бизнеса. Это была программа лояльности FIFA 2018, которая привлекла около 120 000 клиентов и простимулировала их наращивать трансакционную активность. Успех, с которым была реализована первая программа, побудил нас развивать это направление. Мы разработали условия Alfa-Loyalty, опираясь на анализ типичных для клиентов малого и среднего бизнеса операций по счету и предложив призы, которые точно пригодятся в любой компании», - говорит директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева.