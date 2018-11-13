Компания получила отсрочку платежа, а ее зарубежный поставщик – денежные средства за товары. Объем факторингового лимита составил 400 млн рублей. Благодаря поддержке Альфа-Банка ГК «АЛВИСА» получила дополнительные оборотные средства и улучшила условия закупок.

Международный агентский факторинг - уникальный продукт Альфа-Банка, позволяющий импортерам легко получить беззалоговое финансирование для расчетов с зарубежными поставщиками. «Продукт очень прост в использовании. Клиенту не нужно искать финансовых партнеров за рубежом. Альфа-Банк готов предоставить весь комплекс услуг от отсрочки платежа до валютного контроля и конвертации по курсу Forex», - подчеркнул управляющий директор по факторингу Альфа-Банка Андрей Ганин.

Кроме того, продукт позволяет защититься от валютных рисков. По поручению импортера Альфа-Банк оплачивает зарубежные товары в нужной валюте. Курс фиксируется на дату поставки. Далее клиент-импортер возвращает средства из своей рублевой выручки. «Международный агентский факторинг очень актуален для компаний, работающих в сфере торговли - в том числе, для дистрибуторов продуктов питания, электроники, фармацевтических препаратов и автомобилей», - отметил Андрей Ганин.