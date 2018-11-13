Банковский сектор выделяет около 8% совокупных операционных расходов на поддержание IT-инфраструктуры. Такую оценку дал кредитный аналитик S&P Сергей Вороненко на ежегодной конференции агентства. По его словам, из-за ужесточения конкуренции между банками эта сумма может удвоиться.

«IT-риск или кибер-риск в широком смысле слова — это и кибератаки, и технологические сбои, и даже неработающий банкомат. Проблема этого риска в том, что он не всегда ловится операционной отчетностью. То, что мы видим как потребители банковских продуктов, — это то, что попало в СМИ, или то, у кого просто не работает онлайн-банк. Но мы не видим большую часть того, что удалось предотвратить внутри банка», — констатировал Вороненко.

В ходе дискуссии он также вспомнил об IT-сбое, с которым в сентябре столкнулся Московский Кредитный Банк. Предправления МКБ Владимир Чубарь в ответ отметил, что технические сложности не оказали существенного влияния на финансовые показатели кредитной организации. По словам топ-менеджера, сбой, скорее, произвел негативный «психологический» эффект в отношении тех клиентов банка, которые привыкли пользоваться его дистанционными сервисами.

Согласно отчетности МКБ, в сентябре вклады населения в банке сократились на 0,53%, или 1,8 млрд рублей. Средства предприятий на счетах, наоборот, выросли — на 10%, или 72,4 млрд рублей.