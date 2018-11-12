Процесс объединения Совкомбанка и РосЕвроБанка официально завершен 12 ноября. Переход на одну лицензию прошел менее чем за четыре месяца. Весь бизнес объединенного банка будет работать на лицензии Совкомбанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Подчеркивается, что для клиентов РосЕвроБанка объединение — это всего лишь смена наименования банка и платежных реквизитов. В остальном для клиентов РосЕвроБанка все будет работать, как прежде. Ставки по действующим вкладам и кредитам, оформленным в РосЕвроБанке, не меняются.

Сегодня у объединенного банка уже унифицирована вся розничная продуктовая линейка, а весь блок по работе со средним и крупным бизнесом полностью интегрирован в структуру Совкомбанка и будет действовать на базе филиала «Корпоративный». Илья Бродский, ранее занимавший должность председателя правления РосЕвроБанка, перешел в Совкомбанк на должность президента. В Совкомбанке он будет курировать работу с юридическими лицами. Функции единоличного исполнительного органа продолжит исполнять председатель правления банка Дмитрий Гусев.

«Для Совкомбанка присоединение РосЕвроБанка является важным этапом развития. Сегодня благодаря приобретению корпоративного бизнеса РосЕвроБанка мы являемся полноценным универсальным банком, который оказывает весь спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц. А масштабы бизнеса объединенного банка позволят реализовать более амбициозные и крупные проекты», — прокомментировал слияние председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

В 2015 году Совкомбанк впервые приобрел миноритарный пакет акций РосЕвроБанка и на протяжении нескольких лет постепенно увеличивал свою долю в капитале. В марте 2018 года акционеры обоих банков объявили об их слиянии. Капитал объединенного банка превысит 100 млрд рублей, активы составят около 1 трлн рублей.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru