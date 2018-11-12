Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit приступила к продвижению своих новых торговых площадок в Таиланде и Индонезии, где проявляют большой интерес к блокчейну и криптовалютам.

Предполагается, что на новых площадках будет реализована поддержка и фиатных валют. Кроме того, таиландская и индонезийская биржи предложат своим пользователям возможность торговли 131 и 156 активами в 241 и 276 парах соответственно, сообщает Ttrcoin .

По словам CEO Dunamu – оператора Upbit – Ли Сеокву, с самого открытия Upbit компания ориентировалась на обретение статуса глобальной биржи, не ограниченной внутренними рынками.

Как отмечает местный портал ZDNet, решение о заграничном расширении может быть продиктовано неспособностью биржи расширять пользовательскую базу в своем домашнем регионе.