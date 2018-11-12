Компания «Яндекс» запустила рейтинг самых популярных интернет-проектов среди российских пользователей в аналитическом сервисе «Яндекс.Радар».

Как сообщает «Код Дурова» , в новый рейтинг входят до 10 тысяч самых популярных интернет-проектов по типу, тематике, а также данным пользователей. При этом «Яндекс.Радар» показывает две оценки — традиционную и кросс-девайс, на основе которой теперь формируется новый рейтинг. Для этого используется технология «Крипта», способная распознавать пользователя в разных браузерах и на разных устройствах.

Так, согласно рейтингу , первую строчку в ТОП-5 по тематике «финансы» занимает портал Sberbank of Russia с посещаемостью по кросс-девайсам от 11, 5 млн до 13,9 млн человек. Далее следуют Тинькофф Банк, портал «Яндекс.Деньги», ВТБ и Альфа-Банк соответственно.

«Яндекс.Радар» будет обновлять рейтинг каждые два дня, ежедневно обрабатывая данные. Статистика за неполный текущий месяц будет появляться с десятого числа.