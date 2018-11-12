Группа ВТБ распространила сообщение, где говорится о том, что банк готов заключить юридически обязывающие соглашения со средствами массовой информации, которые распространяют сведения о том, что группа ВТБ выдала кредит компании QIA на приобретение акций «Роснефти». Если СМИ не докажут факт выдачи кредита, каждое из них должно будет заплатить банку 1 млрд рублей.

«В последнее время в ряде иностранных и российских СМИ появилась информация о том, что группа ВТБ якобы выдала кредит компании QIA на приобретение акций «Роснефти». Группа ВТБ уже неоднократно заявляла, что это не так. Для того, чтобы разрешить этот спор, мы предлагаем средствам массовой информации, распространяющим эти сведения, заключить юридически обязывающие соглашения с банком ВТБ: в случае, если их утверждения не соответствуют действительности, каждое из них заплатит по миллиарду рублей банку ВТБ, переведя деньги на наш счет (реквизиты: 70601 810 5 5555 29407 02)», — говорится в сообщении кредитной организации.





Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что группа ВТБ могла выдать фонду Qatar Investment Authority (QIA) кредит на 6 млрд долларов для финансирования сделки по покупке акций «Роснефти».