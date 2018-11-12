Волгоградец был осужден на 2 года и 10 месяцев лишения свободы за совершение страхового мошенничества на 15 млн рублей. Об этом сообзается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Суд установил, что злоумышленник совместно со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, создали несколько фирм якобы занимавшихся поставкой специальных инструментов. Сообщником осужденного являлся бывший сотрудник одной из страховых компаний. Некоторое время ими создавалась видимость осуществления перевозок застрахованных грузов, в том числе посредством аренды складских помещений в разных регионах.

В мае 2016 года на территории Саратовской области злоумышленник и его сообщник инсценировали хищение грузового автомобиля с застрахованным грузом на общую сумму свыше 15 млн рублей. В дальнейшем по указанию организатора преступления подконтрольным ему юридическим лицом в Арбитражный суд Волгоградской области было предъявлено исковое заявление о взыскании денег со страховой компании. Решением суда требования истца были удовлетворены. На основании судебного акта страховая компания перечислила деньги, которые были обналичены.