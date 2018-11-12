Верховный суд России не будет пересматривать акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались отменить по вновь открывшимся обстоятельствам решение о взыскании с бенефициара разорившегося в 2010 году Международного Промышленного Банка, экс-сенатора Сергея Пугачева 75,6 млрд рублей.

Как следует из опубликованного определения ВС РФ, на которое ссылается РИА Новости, суд отклонил кассационную жалобу Пугачева, просившего передать дело для дальнейшего разбирательства в судебную коллегию по экономическим спорам. «Изложенные в кассационной жалобе возражения не свидетельствуют о наличии существенных нарушений норм материального права и (или) процессуального права и не могут служить достаточными основаниями для отмены обжалуемых судебных актов», — указал ВС.

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров МПБ виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка, в частности — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов обязал Пугачева выплатить 75,6 млрд рублей, в том числе около 68,5 млрд — солидарно с последней главой банка Мариной Илларионовой и около 7,2 млрд — солидарно с двумя другими бывшими председателями правления Александром Диденко и Алексеем Злобиным.

Пугачев в июле 2017 года подал заявление в арбитраж Москвы о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Таковыми экс-сенатор считает подтвержденный судами вывод о том, что арбитраж Москвы с июля 2012 по июль 2015 года рассматривал дело о банкротстве МПБ незаконным составом суда: вместо коллегиального состава — единолично, в том числе одним судьей было рассмотрено заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности.

Арбитраж Москвы в октябре того же года отказал Пугачеву, указав, что определение о незаконном составе было вынесено в рамках обособленного спора о продлении процедуры конкурсного производства и не затрагивает вопрос законности состава суда при рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Апелляция и кассация согласились с выводами первой инстанции.



Арбитраж в ноябре 2010 года признал Межпромбанк банкротом. По информации АСВ, размер задолженности банка перед кредиторами на конец 2017 года составлял 82,7 млрд рублей, за время конкурсного производства кредиторам было выплачено 1,9 млрд.