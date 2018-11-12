Zeniex утверждает, что вынуждена закрыть свой фонд, потому он «испытывает и будет испытывать сложности в свете давления финансовых регуляторов».
Южнокорейская биржа Zeniex, также являвшаяся оператором первого крипто-инвестиционного фонда страны, вынуждена прекратить обслуживать клиентов, потому что «пришла к заключению, что продолжать предоставлять такой сервис будет проблематично». Компания также пообещала передать все приобретенные токены инвесторам.
Как сообщает Ttrcoin, ссылаясь на Finance Magnates, власти заинтересовались фондом «Zxg Crypto Fund No. 1». Комиссия по финансовым услугам и Служба финансового надзора в октябре предупреждали о недопустимости оказания инвестиционных услуг подобного рода без регистрации.
Согласно информации на сайте компании, фонд намеревался привлечь 1 000 ETH (около 211 тыс. долларов) в середине сентября. Была ли собрана необходимая сумма, не уточняется. При этом объем привлеченных средств не требовал от компании прохождения регистрации в регуляторных ведомствах страны.
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