Южнокорейская биржа Zeniex, также являвшаяся оператором первого крипто-инвестиционного фонда страны, вынуждена прекратить обслуживать клиентов, потому что «пришла к заключению, что продолжать предоставлять такой сервис будет проблематично». Компания также пообещала передать все приобретенные токены инвесторам.

Как сообщает Ttrcoin , ссылаясь на Finance Magnates, власти заинтересовались фондом «Zxg Crypto Fund No. 1». Комиссия по финансовым услугам и Служба финансового надзора в октябре предупреждали о недопустимости оказания инвестиционных услуг подобного рода без регистрации.

Согласно информации на сайте компании, фонд намеревался привлечь 1 000 ETH (около 211 тыс. долларов) в середине сентября. Была ли собрана необходимая сумма, не уточняется. При этом объем привлеченных средств не требовал от компании прохождения регистрации в регуляторных ведомствах страны.