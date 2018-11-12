Вторая по величине страховая компания Японии Sompo Holdings начала сотрудничество с криптовалютной платежной онлайн-платформой BTC Africa, более известной как BitPesa.

Sompo приобрела за 5 млн долларов 10-процентную долю в BitPesa, говорится в заявлении японской компании.

Таким образом, страховая компания планирует расширить свое присутствие на международном рынке услуг по переводу денежных средств и изучить применение данной технологии в страховой отрасли, сообщает Anycoin .

Как пояснила Sompo, компания планирует использовать технологии BitPesa, чтобы снизить трансакционные издержки и время, затрачиваемое на передачу стоимости.