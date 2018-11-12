Новый бизнес-альянс будет сосредоточен на «цифровизации глобальных услуг по переводу денег».
Вторая по величине страховая компания Японии Sompo Holdings начала сотрудничество с криптовалютной платежной онлайн-платформой BTC Africa, более известной как BitPesa.
Sompo приобрела за 5 млн долларов 10-процентную долю в BitPesa, говорится в заявлении японской компании.
Таким образом, страховая компания планирует расширить свое присутствие на международном рынке услуг по переводу денежных средств и изучить применение данной технологии в страховой отрасли, сообщает Anycoin.
Как пояснила Sompo, компания планирует использовать технологии BitPesa, чтобы снизить трансакционные издержки и время, затрачиваемое на передачу стоимости.
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