Вахитовский районный суд Казани огласил приговор по уголовному делу в отношении организаторов кредитного потребительского кооператива «Перспектива». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что в течение года с августа 2013-го фигуранты дела привлекали денежные средства граждан по принципу финансовой пирамиды. В Татарстане кооператив работал в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Организаторы кооператива принимали сбережения граждан по договорам, обещая выплату высоких процентов. В дальнейшем большую часть собранных средств злоумышленники присвоили и распорядились деньгами по своему усмотрению.

Жертвами мошенников стали более 500 вкладчиков, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 90 млн рублей.

Суд приговорил фигурантов дела к восьми и десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Один из подсудимых, находившийся под подпиской о невыезде, взят под стражу в зале суда.



Приговор пока не вступил в законную силу.