Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за организацию мошеннической схемы с биткоином и litecoin приговорила трейдера Джозефа Кима к тюремному заключению и обязала его выплатить штраф более 1 млн долларов.

Трейдер признался в обмане инвесторов на сотни тысяч долларов после кражи более 600 тыс. долларов у предыдущего работодателя, которым являлась чикагская трейдинговая фирма, сообщает ForkLog . Вскоре он стал просить деньги у рядовых граждан. Таким образом, в промежуток между декабрем 2017 года и мартом 2018 на его обман попались не менее пяти граждан, которые отдали ему около 545 тыс. долларов.

Помимо штрафа в размере 1,146 млн долларов, Комиссия навсегда запретила Киму заниматься трейдингом, в том числе и криптовалютным, приговорив его к 15 месяцам тюрьмы.