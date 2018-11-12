Пессимистичный сценарий предполагает 12-процентный риск снижения целевой цены.
Стоимость акций «Яндекса» может вырасти до 48,8 доллара, полагают аналитики Sberbank CIB. По их мнению, этому поспособствуют хорошие фундаментальные параметры, достигнутые за счет улучшения прогнозируемости рентабельности в сегменте такси (что может сделать планы IPO более реальными), а также монетизации сервисов «Дзен», «Яндекс.Авто» и «Яндекс.Станция».
«Мы считаем, что медленно, но верно рынок начнет учитывать это в цене акции, что приведет к повышению оценки «Яндекса», — считают аналитики инвестбанка Светлана Суханова и Оксана Мустяца. Они отмечают, что оптимистичный сценарий обещает 25-процентный потенциал роста целевой цены бумаг компании, тогда как пессимистичный сценарий предполагает 12-процентный риск снижения.
В Sberbank CIB обращают внимание на то, что двухуровневая структура капитала «Яндекса» и его устав обеспечивают компании отличную защиту от недружественного поглощения. В частности, поясняют аналитики, если подтвердится информация о выпуске акций класса Б-1, то новая структура управления сделает потенциальные планы смены руководителей более прозрачными.
Напомним, 18 октября котировки акций «Яндекса» обрушились после сообщений СМИ о переговорах со Сбербанком о продаже 30-процентной доли в бизнесе компании. Бумаги падали до 1 710 рублей, а всего компания потеряла около 1 млрд долларов капитализации. Позже Сбербанк опроверг информацию, а в «Яндексе» сообщили, что разрабатывают план по защите от поглощений. В частности, предполагается, что 60% голосующих прав в «Яндексе» будут переданы в фонд под управлением ее основателя Аркадия Воложа и 10—12 топ-менеджеров. Для этого будут выпущены новые акции класса Б-1, 80% которых получит Волож, а в случае его отхода от дел — сам фонд.
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