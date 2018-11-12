Рост дивидендных выплат и финансовых показателей Сбербанка могут подстегнуть котировки бумаг крупнейшего госбанка, считают аналитики инвестиционной компании «Финам». По их прогнозу, рост стоимости акций компании может составить 42% от текущего уровня.



Как полагают в инвесткомпании, на фоне прогресса по прибыли и доле распределения дивидендные выплаты по итогам текущего года могут быть увеличены на 25%. Прогнозный дивиденд составляет 15 рублей на акцию (8% доходности), а к 2020 году Сбербанк планирует повысить выплаты до 50% от прибыли.

«Перспективы увеличения дивидендной доходности позволяют увеличить целевую цену обыкновенных акций Сбербанка до 268,5 рубля и сохранить рекомендацию «покупать» с потенциалом роста 42%. По привилегированным акциям мы сохраняем таргет на уровне 201,4 рубля с рекомендацией «покупать», потенциал роста — 23%», — написала в комментарии аналитик «Финама» Наталья Малых.



Сбербанк по итогам девяти месяцев отчитался о росте прибыли на 14% до 656 млрд рублей. Ключевые сегменты показали рост. Так, чистые процентные доходы с учетом резервов увеличились на 15%, в основном благодаря сокращению отчислений в резервы, чистые комиссионные доходы повысились на 22%, а доходы от страховой деятельности и управления пенсионным фондом выросли в три раза до 41 млрд рублей. При этом темпы темпы роста прибыли замедлились до 1,8% в сравнении с 16-процентным ростом во II квартале и 27-процентным — в I квартале. Но, как отмечает Малых, это было ожидаемо, и результаты превзошли консенсус. На прибыль негативно повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг на фоне обострения санкций в августе, роста резервов по кредитам, а также сужения чистой маржи до 5,75% в III квартале с 6,12% годом ранее.

