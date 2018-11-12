В каждой из них живут люди, тесно взаимодействующие с друзьями и родственниками в Грузии, а в ряде государств есть крупные национальные диаспоры. Поэтому направления переводов из Грузии в страны, где работает Юнистрим и обратно, — в числе самых «полнокровных» финансовых векторов. И расширение пакета услуг Юнистрим в Грузии — естественный процесс, в котором заинтересованы клиенты.

Новым партнером Юнистрим в этой стране стало АО «Кредо Банк». Партнёрство начало действовать с 3 октября 2018 года. Теперь в любом из 68 отделений «Кредо Банка» можно отправить перевод во все страны, где работает Юнистрим. Если же жителю Грузии отправили деньги через эту систему международных переводов, получить наличные он тоже сможет в «Кредо Банке».

На выбор клиента — четыре валюты для отправления и получения переводов, включая национальную: доллары, евро, рубли и лари. Пользователи получат и другие преимущества Юнистрим: скорость и надёжность переводов, безадресность, минимальные требования к заполнению данных об отправителе и получателе, низкие тарифы.

— Мы уже работаем с несколькими партнёрами в Грузии, но наши аналитики отмечают необходимость дальнейшего расширения сети партнерских отделений в стране — настолько здесь популярен Юнистрим и настолько высок интерес к международным денежным переводам, — отмечает председатель правления Юнистрим Кирилл Пальчун. — Теперь, благодаря подключению «Кредо Банка», количество офисов в Грузии, где можно воспользоваться услугами Юнистрим, составит 751

— Наши клиенты заинтересованы в использовании удобного сервиса международных переводов и доступных комиссиях, — комментирует Заал Пирцхелава, генеральный директор . — Предоставляя возможность переводить деньги через Юнистрим, мы расширяем спектр услуг, а значит — в большей мере удовлетворяем потребности своих клиентов и привлекаем новых.