«Татнефть» подписала с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой соглашение о мерах по стабилизации цен на топливо и увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, сообщили ТАСС в компании.

«Компания «Татнефть» в числе ведущих российских ВИНК (вертикально-интегрированных компаний) подписала соглашение с Министерством энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службой, направленное на стабилизацию российского рынка нефтепродуктов и увеличение объемов поставок топлива на внутренний рынок», — отметили в «Татнефти».



«Компания поддерживает инициативу правительства, заинтересована в дальнейшем развитии российского топливного рынка и сделает все, от нее зависящее, для обеспечения национальной экономики нефтью и качественными нефтепродуктами», — добавили в компании.