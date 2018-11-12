Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, в апреле разрушившего памятник рублю. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Коми. Как отмечается в сообщении, сыктывкарец объяснил свои действия тем, что «испытал острое чувство социальной несправедливости».

«27 апреля 2018 года нетрезвый молодой человек проходил через сквер на Стефановской площади Сыктывкара. Остановившись у «Знака рубля», установленного неподалеку от отделения Национального Банка по Республике Коми, сыктывкарец испытал острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением. По этой причине он нанес по малой архитектурной форме два удара ногой, от чего та упала и разбилась», — подчеркивают в прокуратуре.

Неоднократно судимый сыктывкарец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ущерб от его действий оценивается в 303 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.