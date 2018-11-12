Компания SWIFT уже отключила от своей системы Центробанк и другие финансовые учреждения Ирана, передает агентство Reuters со ссылкой на замминистра финансов США Сигал Манделкер.

SWIFT неделю назад сообщила, что приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данными. Решение было принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против Ирана.