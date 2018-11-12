Первомайский районный суд Ростова-на-Дону в понедельник по иску прокуратуры принял решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери», передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Первомайский районный суд по исковому заявлению прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону решил требования административного иска удовлетворить, признать информацию на сайте кэшбери.рф и cashbery.com запрещенной к распространению на территории РФ», — сказала судья.