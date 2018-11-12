Арбитражный суд Калужской области удовлетворил заявления компании Lonestar Enterprises Ltd (Британские Виргинские Острова) и «Связной логистика» о включении долга перед ними в размере более 11 млрд рублей в реестр требований кредиторов основателя и бывшего владельца ритейлера «Связной» Максима Ноготкова, говорится в материалах суда.

Ранее суд удовлетворил заявление Lonestar Enterprises Ltd о включении долга перед ней в размере 1,8 млрд рублей в реестр признанного банкротом Ноготкова.

Областной арбитраж 19 июля признал Ноготкова несостоятельным (банкротом). Заявление о его банкротстве было направлено в суд компанией Strafor Commercial Ltd (Кипр).

В отношении должника была введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.