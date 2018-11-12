Смольнинский районный суд Петербурга в понедельник удовлетворил ходатайство адвокатов совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, обвиняемого в мошенничестве, и смягчил ему меру пресечения с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 25 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

Расследование уголовного дела в отношении Костыгина завершено, свою вину в мошенничестве он не признает. Прокуратура просила суд до 30 ноября продлить ему меру пресечения в виде домашнего ареста, адвокаты просили выпустить его под залог. «Избрать меру пресечения в виде залога», — сказала судья, отметив, что доводы прокуратуры «себя исчерпали».

По версии следствия, весной 2016 года Дмитрий Костыгин заключил соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии, согласно которому. Предприниматель получил от банка 1 млрд рублей, при этом он «не намеревался исполнять условия договора и предоставил в ПАО Сбербанк ложные сведения о финансовом состоянии НАО «Юлмарт», а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению, считает следствие.

Весной этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал процедуру банкротства в отношении интернет-ритейлера «Юлмарт». Соответствующий иск подал миноритарный акционер компании Олег Морозов, перекупивший часть долга «Юлмарта» у Костыгина.

