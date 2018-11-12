Фактическое объединение Бинбанка и «ФК Открытие» произойдет только в середине 2019 года, несмотря на то что юридическое запланировано уже на 1 января. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службах кредитных организаций.

Окончательно интегрировать все технические процессы, базы и системы планируется к середине года, рассказали в пресс-службах банков. Таким образом, фактически кредитные организации сольются только к 1 июля.

С нового года начнется постепенный снос вывесок последнего. Также стартует и процесс оптимизации сети — количество отделений Бинбанка и «Открытия» сократят с 970 примерно до 850. Будут закрыты дублирующие подразделения кредитных организаций, отметили в пресс-службе «Открытия».



Впрочем, процесс объединения пройдет незаметно для клиентов, максимально плавно и мягко, отметил источник газеты, близкий к Бинбанку. Например, гражданам и предпринимателям не придется перезаключать договоры вкладов, кредитные соглашения и перевыпускать карты — они будут действовать до окончания срока, изначально указанного в документах, сообщили в организациях.



Интернет- и мобильный банк Бинбанка будут работать до конца I квартала 2019-го. Новые реквизиты счетов отобразятся в личных кабинетах клиентов на сайте кредитной организации уже с нового года. Старые данные будут действовать еще три месяца — за это время граждане и предприниматели должны оповестить своих партнеров и контрагентов о смене реквизитов. В противном случае деньги, регулярно поступающие на счет, не будут доставлены до адресата, и клиенты рискуют их потерять.