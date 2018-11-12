Неизвестный похитил более 88 тыс. рублей с банковского счета бывшего заместителя председателя Центробанка России Михаила Сенаторова. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратился пенсионер Михаил Сенаторов, 1953 года рождения, заявив, что неизвестный позвонил ему на мобильный телефон, номер которого привязан к его банковской карте. С помощью этого звонка у Сенаторова было похищено 88 193 рубля со счета в одном из крупнейших российских банков», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Официальным комментарием полиции ТАСС пока не располагает.

Сенаторов занимал должность заместителя главы ЦБ в 1995—2013 годах.

