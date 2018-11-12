Россия и Якутия, неоднократно спорившие о перспективах снижения госучастия в «АЛРОСе», решили оставить в силе акционерное соглашение, закрепляющее за ними свыше 50% в компании до ноября 2023 года. Об этом пишет «Коммерсант».

На этой неделе истекает срок действия акционерного соглашения по «АЛРОСе» между Росимуществом и Министерством имущественных и земельных отношений (МИЗО) Якутии от 18 ноября 2013 года. Оно, в частности, обязывает каждую из сторон сохранять за собой не менее 25% плюс одной акции алмазной компании, а также координировать ее корпоративное управление. Стороны «обязуются приложить все усилия для согласования их представителями единой позиции по вопросам компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета», говорится в документе.

При этом, как следует из соглашения акционеров «АЛРОСы», оно автоматически продлевается на пять лет, «если стороны не согласуют иное». По данным издания, этот сценарий основной и никаких дискуссий по этой теме в правительстве пока не ведется.

Сейчас РФ и Якутии (через МИЗО и восемь улусов республики) принадлежат пакеты «АЛРОСы» по чуть выше 33% акций каждый, 34% — в свободном обращении (капитализация на Московской бирже 9 ноября составляла 765,88 млрд рублей).

Акционерное соглашение появилось в результате напряженной дискуссии между властями Якутии и правительством РФ относительно перспектив полной приватизации «АЛРОСы» в 2014–2016 годах с сохранением за государством лишь «золотой акции». Возглавлявший до мая республику Егор Борисов неоднократно выступал за сохранение госконтроля в компании, являющейся основным донором якутского бюджета. При обсуждении планов приватизации 8% акций компании, утвержденных правительством в прогнозном плане на 2017–2019 годы, Борисов заявлял, что доля Якутии «защищена законом». Соглашение было некой публичной уступкой Борисову, «сугубо электоральным», отмечает один из собеседников издания. Если бы правительство приняло решение о полной приватизации, оно было бы реализовано, но таких планов сейчас нет.

В Минфине изданию подтвердили, что «дискуссии о пересмотре соглашения не ведутся». Впрочем, это не мешает продаже 8% «АЛРОСы» в 2019 году, заложенной правительством в план приватизации, отмечает издание.