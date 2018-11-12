В Москве правоохранительными органами был задержан совладелец и гендиректор девелоперской группы компаний «Пересвет-Инвест» Олег Пронин, сообщает «Коммерсант».

Пронин — подозреваемый по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» более 300 млн рублей и выводе их за границу. Пока он единственный фигурант расследования, которое вполне может перейти в разряд весьма громких, указывает издание. Оперативники и следователи намерены проверить сделки, заключенные девелоперами и бывшим руководством банка на несколько миллиардов рублей.

По данным информированных источников газеты в силовых структурах, Пронин был задержан в одном из столичных аэропортов после прилета в Москву из командировки. Пока он подозревается в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пересвет» 330 млн рублей, полученных в качестве кредита ООО «Атром». Компания, фактическим руководителем которой следствие считает Олега Пронина, входила в «Пересвет-Инвест».

Деньги, согласно версии оперативников, были переведены в валюту и перечислены на счета кипрского офшора, который был подконтролен тому же Олегу Пронину. Срок погашения банковского кредита истек два года назад, но деньги так возвращены и не были. Газета напоминает, что именно в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы. ЦБ назвал политику кредитного учреждения высокорискованной и сомнительной, введя в нем временную администрацию. В 2017-м было принято решение провести санацию «Пересвета», «дыру» в капитале которого ЦБ оценил более чем в 103 млрд рублей. Оздоровление банка проводится с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР.

Сотрудники новой администрации «Пересвета» начали разбираться с сомнительными сделками прежнего руководства. В ходе масштабной ревизии были вскрыты факты многочисленных финансовых нарушений и хищений, среди которых имелся и эпизод с кредитом «Атрома», в связи с чем и последовало заявление в правоохранительные органы.

По некоторым данным, Олег Пронин очень удивился, когда его задержали оперативники, так как считал, что все претензии к нему сняты после того, как ЦБ начал санацию «Пересвета», закрыв образовавшуюся в нем «дыру». При этом он якобы заявил, что к хищениям, если они и были, скорее причастен один из бывших руководителей «Пересвета», находящийся сейчас за границей.