В приложении «Сбербанк Онлайн» для Android появилась функция «Интернет-звонок», позволяющая связываться с контакт-центром Сбербанка по голосовой связи через интернет.

При этом в случае подключения через сотовую сеть приложение использует интернет-трафик, оплачиваемый в соответствии с тарифом мобильного оператора, говорится в сообщении Сбербанка. Подключение через Wi-Fi осуществляется бесплатно.

Новый сервис особенно актуален для людей, путешествующих вне домашнего региона или за пределами России, а также клиентов Сбербанка, которые часто бывают в командировках, проживают за рубежом или пользуются тарифами с достаточным лимитом интернет-трафика.

По словам руководителя дивизиона «Забота о клиентах» розничного блока Сбербанка Елены Серовой, кредитная организация до конца года планирует внедрить ряд сервисов, которые сделают приложение еще более удобным для коммуникаций с банком.