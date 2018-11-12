Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 29 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 67,71 рубля, курс евро понизился на 72 копейки до 76,32 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Торги на Мосбирже стартовали внушительным укреплением российской валюты на фоне роста нефтяных котировок, отмечают эксперты. «В понедельник торги по нефти открылись резким ростом на 2,5%. Нефть подорожала на заявлениях министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи о том, что ОПЕК+ не будет продолжать наращивать добычу нефти в 2019 году», — комментирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

По его прогнозу, сегодня по рублевым парам стоит ожидать коррекционное движение, несмотря на то что в пятницу курс доллара закрепился выше 68 рублей.

«Если к закрытию дня продавцы смогут перекрыть пятничный рост, значит, рубль и дальше будет отыгрывать потери. Если торговая сессия закроется по доллару выше 67,6 рубля, а по евро — выше 76,5 рубля, то в этом случае после непродолжительной консолидации ослабление рубля продолжится», — говорит аналитик. Технические факторы сейчас находятся на стороне покупателей иностранных валют, указывает он.

Кроме выросшей нефти движению российской валюты к ближайшей цели 67 рублей за доллар будет способствовать приближение налогового периода, добавляет аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Однако, оговаривается он, внешний фон на валютном рынке для рубля складывается тревожным: доллар продолжает укрепляться к основным валютам и в паре с евро.

