Министерский мониторинговый комитет в Абу-Даби завершился в воскресенье без консенсуса о том, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в новом году. Россия в лице главы Минэнерго Александра Новака такого сценария не исключила, но и не выразила поддержку инициативе, передает ТАСС.

Между тем Саудовская Аравия объявила о сокращении поставок на 0,5 млн баррелей в сутки уже в декабре. Через три недели министры вернутся к обсуждению этого вопроса снова, но уже в Вене.

Встреча министров ОПЕК+ в Абу Даби — внеочередная. В отличие от плановых заседаний, на ней обсуждались не только исполнение Венских договоренностей, но и вопрос о том, что страны ОПЕК+ будут делать после того, как срок текущей сделки истечет 31 декабря 2018 года. Остроту ситуации придали антииранские санкции, которые вплоть до 5 ноября делали ситуацию с поставками нефти абсолютно непредсказуемой на ближайшую перспективу.

Однако неделю назад, одновременно с введением санкций, которые обещали стать «самыми жестокими» для Ирана, США выдали и разрешения восьми странам временно продолжить закупки иранской нефти. Среди них оказались крупнейшие импортеры иранской нефти — Китай и Индия.

По данным ТАСС, именно в тот день саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, до этого ожидавший дефицита на рынке нефти, позвонил своему российскому коллеге Александру Новаку и предложил подумать о сокращении добычи в наступающем году. Минэнерго на следующий день провело совещание по этому вопросу с российскими компаниями, на котором, по словам одного из участников, идея новых ограничений не вызвала горячей поддержки.

Между тем, как говорил журналистам в Абу-Даби министр нефти Омана Мохаммед Ар-Румхи, в ОПЕК+ большинство поддерживают мысль о возврате к сокращениям, так как тревожные прогнозы показывают вероятность переизбытка нефти в 2019 году. По словам аль-Фалеха, этому способствуют торговые войны, ослабление национальных валют на развивающихся рынках и санкции. Все эти факторы замедляют темпы экономического роста и сказываются на потреблении нефти, пояснял он.

Ар-Румхи даже называл в качестве возможного объема сокращения добычи 1 млн баррелей в сутки, что фактически означало бы отмену июньского решения, по которому ОПЕК+ восстанавливала добычу на эту же величину и которое приветствовали в США. Однако саудовский министр от цифр воздержался, указав, что их обсуждать пока рано. Главной новостью оказалось намерение самого королевства первым сократить экспорт. По словам аль-Фалеха, Саудовская Аравия получила на 500 тыс. баррелей в сутки меньше заявок от покупателей на декабрь, чем в ноябре.

По словам оманского министра, другим странам также было рекомендовано скорректировать поставки в декабре. Однако в официальном коммюнике встречи этот тезис не был зафиксирован. Позже один из делегатов подтвердил ТАСС, что такая рекомендация была дана в рамках закрытой встречи в преддверии основного заседания.

Между тем тональность заявлений российского министра, который сопредседательствует с аль-Фалехом в комитете, отличалась от позиций ближневосточных коллег. Новак лишь отчасти согласился с тем, что переизбыток нефти возможен в 2019-м, да и то в середине года. На его взгляд, наиболее реалистичным остается сценарий, при котором рынок будет сбалансированным.

Новак затруднился ответить на вопрос ТАСС о том, будет ли расти российская добыча до конца этого года, сказав лишь, что в ноябре она останется на уровне октября. Россия интенсивно наращивает добычу с июня, прибавив за полгода не менее 400 тыс. баррелей и достигнув нового рекорда добычи в 11,4 млн баррелей в сутки. Министр также не стал называть позицию России касательно возможности продолжения сокращения добычи нефти в 2019 году, заметив, что это не исключено, но такое решение может быть принято только после тщательного анализа рынка.

«Мы сейчас должны очень внимательно посмотреть ситуацию на рынке, проанализировать исполнение соглашения и очень взвешенно подойти к тому, чтобы принимать дальнейшие решения», — заметил он.

Таким образом, мониторинговый комитет, вопреки ожиданиям, не вынес рекомендаций остальным участникам соглашения о сокращении добычи в 2019 году. Однако в итоговом коммюнике поручил техническому комитету, в который входят эксперты от стран-участниц, уточнить сценарии развития рынка в 2019 году с учетом возможного ограничения добычи.

Саудовский министр, покидая заседание, сказал журналистам, что Эр-Рияд не будет действовать в одиночку. «Мы покажем пример. Я уже говорил о том, что мы сделаем в декабре, в преддверии 2019 года, и мы настроены очень серьезно, но ни одна страна не может и не должна делать это в одиночку. В ОПЕК+ осознают, что работа должна делаться совместно», — резюмировал он.



Следующие переговоры пройдут в Вене 5—7 декабря, когда страны ОПЕК+ должны будут подписать новое соглашение о бессрочном сотрудничестве с января 2019 года.