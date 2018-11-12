Россельхозбанк вошел в состав ассоциации «ФинТех». Соответствующее решение принял наблюдательный совет ассоциации, сообщили в РСХБ.

«Специалисты банка совместно с другими участниками АФТ будут создавать новые технологические решения и финансовые инструменты, а также внедрять уже разработанные на базе АФТ продукты и сервисы в бизнес-процессы банка», — говорится в релизе.



«На сегодняшний день членами ассоциация «ФинТех» являются 25 крупнейших финансовых и телекоммуникационных компаний. Мы рады видеть в их числе и Россельхозбанк. Надеемся, что совместная деятельность позволит улучшить разработанные на площадке АФТ технологии и сервисы. Убеждены, что блокчейн-платформа «Мастерчейн», система быстрых платежей, удаленная идентификация и другие проекты ассоциации сделают продукты и услуги банка более доступными и удобными для клиентов», — подчеркивает управляющий директор ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.