Комиссия по ценным бумагам штата Колорадо издала распоряжения в рамках проводимой на территории штата операции под названием «Рабочая группа по ICO», в которой также принимает участие Департамент регуляторных структур (DORA), о немедленном прекращении противоправной деятельности четырех ICO-кампаний, которые, предположительно, занимались распространением незарегистрированных бумаг.

Компании должны были немедленно прекратить нарушать требования закона о ценных бумагах штата Колорадо, в том числе перестать распространять незарегистрированные ценные бумаги и заниматься мошенничеством, сообщает Тtrcoin .

Согласно документам, Bitcoin Investments называл себя инвестиционной блокчейн-компанией, управляющей активами на более чем 700 млн долларов в различных фондах. Компания, предположительно, обещала доходность инвестиций в размере более 1% в день и дополнительные комиссии от торговли внутри ее системы в форме «DB Token». Согласно заявлению регулятора, ICO DB Token не было зарегистрировано в качестве кампании по распространению ценных бумаг.

Pinkdate продвигался как «анонимный глобальный эскорт-сервис» и намеревался привлечь свыше 5 млн долларов путем распространения своих токенов под названием PinkDate Platform (PDP). Его ICO также не было зарегистрировано в Отделе ценных бумаг штата Колорадо.

Prisma предлагал потенциальным клиентам купить его токены Prismacoin (PRIS), чтобы участвовать в кредитном и инвестиционном бизнесе. «Арбитражный бот» должен был приносить ежедневно до 1,5% на депозиты инвесторов.

Последняя компания – Clear Shop Vision – продвигала три ICO с июня 2018 года и предлагала «ORC Token», обладавший «серьезным потенциалом для роста».