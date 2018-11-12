Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) подготовит пакет поправок в действующее законодательство. Они станут альтернативой существующим проектам законов, призванных регулировать отрасль, пишет РБК .

Криптовалютные законопроекты, принятые Госдумой РФ в первом чтении, исключают развитие блокчейн-индустрии в стране, они не будут способствовать привлечению инвестиционного капитала в российские стартапы, малый и средний бизнес, считают в РАКИБ. Представители организации сообщили «РБК-Крипто», что новые правила не должны ограничивать возможность развития новой отрасли в стране.

«Пользователи должны иметь право выпускать токены, удостоверяющие права требования, вытекающие из любых гражданско-правовых сделок, за исключением тех, удостоверение прав по которым урегулировано специальным образом (например, сделки с недвижимостью)», — отметили в РАКИБ.

Также должны быть разрешены сделки в децентрализованном блокчейне, работа напрямую между владельцами токенов и криптовалюты, а не через специализированного оператора, утверждают эксперты. Они предлагают ввести легальный оборот криптовалюты, разработать специальный механизм идентификации владельцев цифровых активов и систему удаленного распознавания участников подобных сделок. Ассоциация рекомендует включить новые объекты гражданского права в Гражданский кодекс РФ и учесть особенности налогообложения дохода/прибыли, возникающего по сделкам с криптовалютой/токенами, в Налоговом кодексе РФ.

Помимо этого предлагается включить определение «майнинга» в закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ввести описание процедур KYC («Знай своего клиента»), AML (борьба с отмыванием незаконных доходов) в закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также дать определение платежных услуг с использованием криптовалюты в законе от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и включить упрощенную процедуру эмиссии и обращения токенов, обладающих признаками ценных бумаг, в закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Изменения в перечисленные нормативные акты предполагается вносить пакетом.



РАКИБ планирует работать в качестве эксперта на площадках Государственной думы, совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, в центре компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики фонда «Сколково», координационном совете РСПП по вопросам цифровизации и ЕАЭС. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что понятие «криптовалюта» убрали из законопроекта «О цифровых финансовых активах», чтобы не запрещать операции с новым видом активов на территории страны.