Райффайзенбанк объявляет о выпуске первой международной банковской гарантии с использованием системы распределенных реестров R-Chain, проприетарной технологии банка.

В рамках сделки Приорбанк выпустил международную банковскую гарантию по поручению Мозырского НПЗ для бенефициара «Газпром нефть», апробировав технологию распределенных реестров на платформе R-Chain, предназначенной для обработки и передачи электронных данных и автоматизации процессов по выпуску банковских гарантий.

Райффайзенбанк обеспечил полное техническое сопровождение проведения сделки через платформу R-Chain, а также выступил как участник сделки, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам руководителя дирекции информационных технологий, члена правления Райффайзенбанка Андрея Попова, разработанная на платформе R-chain информационная система позволяет оптимизировать процесс выпуска и сопровождения международных банковских гарантий, а также предоставить высококачественный сервис для клиентов.