Ситуация с ценами на нефтепродукты в РФ должна быть рыночной, но эту сферу надо регулировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает РИА Новости.

«Мы понимаем, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», — отметил Путин.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак доложил президенту, что ситуация на рынке нефтепродуктов в РФ стабилизирована, цены заморожены. «Если коротко — ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, изменений налогового законодательства до конца марта», — сказал Козак на совещании президента с членами правительства.

Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем будут плавно индексироваться в рамках годовой инфляции в 4—4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

По итогам того же совещания Козак поручил Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС до 1 марта 2019 года дополнительно проработать вопрос введения в России плавающих ставок акцизов на топливо в зависимости от цен на нефть.

Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов считает оправданными меры правительства РФ, направленные на стабилизацию внутреннего рынка топлива. «В той ситуации, в которой сегодня оказался рынок, эти меры оправданны, и наша компания подписала соглашение по стабилизации цен до 31 марта. Мы уверены, что это даст возможность стабилизировать рынок, особенно эти два месяца, потому что с 1 января начинает работать механизм демпферной ставки — он позволит урегулировать», — заявил он журналистам в кулуарах форума ADIPEC.

«Конечно, нужно продолжать наш диалог с правительством. Потому что, может, проще сделать ставку плавающего акциза, как во многих странах сделано. Она четко регулирует так называемый внешний рынок с внутренним и позволяет этим скачкам, особенно в цене, напрямую реагировать», — добавил Алекперов.



«Рынок будет стабилизирован, потому что объем производства огромный на территории России. Главное, чтобы все подключились, не только «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и «Газпром нефть». Чтобы все компании обеспечили поставку как бензина, так и дизельного топлива на российский топливный рынок», — отметил он.