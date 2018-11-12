Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву провести анализ фискальной и квазифискальной нагрузки на граждан. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

«Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население, — сказал он. — Надо провести анализ того, что происходит, по отраслям и по регионам».

Путин потребовал выяснить, «что в реальной жизни происходит, а не на бумажках». Озвучивая свое поручение, президент обратился к главе Кабмина Дмитрию Медведеву.

По словам главы государства, эту тему он обсуждал на недавней встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.